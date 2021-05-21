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27 мая в МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому форуму «Многодетная Россия», соорганизаторами которого выступают Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы».

В России насчитывается около 2 млн. многодетных семей, в них проживают порядка 6,5 млн детей, а это почти каждый пятый ребенок в стране. Увеличение числа многодетных семей за последние годы обуславливает возрастающий интерес к этой социальной группе со стороны государства и общества. Государство, включив улучшение демографии в число национальных приоритетов, демонстрирует деятельное желание поддерживать многодетных. В свою очередь социально ориентированные НКО и общественные объединения, все громче заявляя об интересах этой социальной группы, отмечают несовершенство механизмов поддержки.

В этой полемике возникают острые, волнующие всех нас вопросы. Чем объяснить рост числа многодетных семей за последние годы? Почему рождаемость третьих и последующих детей растет на фоне падения рождения первых? Действительно ли многодетная семья в России — бедная семья? Богатеет или беднеет семья с каждым ребенком? Ощущают ли семьи с детьми поддержку государства и готово ли государство услышать голос самих многодетных? Как государству найти эффективные подходы к решению демографических задач?

Искать ответы на эти и другие вопросы собираются на Всероссийском Форуме многодетных семей, программа и задачи которого станут предметом экспертного обсуждения на пресс-конференции 27 мая.

На пресс-конференции ожидаются:

- заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Юрьевна Баталина

- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Юрьевна Кузнецова

- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Владимировна Гордеева

- руководитель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья Николаевна Карпович.

«С 2020 года проект «Многодетная Россия» охватил более 80 регионов. Взаимодействуя с многодетными семьями и некоммерческими организациями по всей России, мы увидели, что существует разрыв между желанием государства поддержать многодетные семьи и реальными проблемами, с которыми они сталкиваются в жизни. Поэтому совместно с Фондом мы создаем пространство для диалога между многодетным сообществом, НКО и государством — Всероссийский форум «Многодетная Россия»», — отметила Наталья Карпович.

На пресс-конференции будут представлены промежуточные результаты масштабного мониторинга актуальных проблем многодетных семей, который с февраля проводится во всех регионах России. Организаторы Форума расскажут о конкурсе лучших региональных практик, направленных на улучшение качества жизни многодетных семей, а также представят программу мероприятий заключительной части Всероссийского форума «Многодетная Россия», которые состоятся осенью 2021 года..

«Реализуя проект «Многодетная Россия» в 2020-м году мы увидели много интересных программ, которые реализуют местные некоммерческие организации. Зачастую эффективные подходы и их уникальный опыт остаются на местном уровне, хотя многие из практик достойны того, чтобы появиться в других регионах и даже дополнить содержание федеральных программ. Конкурс лучших практик, реализуемый в рамках Форума, станет возможностью для таких НКО заявить о себе на федеральном уровне», — отметила Марина Гордеева.