В ЛИУ №4 УФСИН СО отметили 63-ю годовщину со дня образования

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В Лечебно-исправительном учреждении №4 УФСИН России по Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвящённое 63-й годовщине со дня основания учреждения.

В рамках праздника состоялась встреча с ветеранами службы — полковником внутренней службы в отставке Николаем Нестеровым и полковником внутренней службы в отставке Афганом Садыговым. Они поделились воспоминаниями о становлении учреждения, рассказали о значимых событиях из истории колонии и личных историях службы.

Ветераны тепло поздравили действующих сотрудников с юбилейной датой, отметив важность их работы по обеспечению порядка, проведению воспитательной работы и социальной адаптации осуждённых.

УФСИН России по Самарской области чтит свою историю и активно развивает традиции, направленные на добросовестное и профессиональное исполнение возложенных на ведомство государственных задач.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО