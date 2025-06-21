В Курумоче вместо Казани сел самолет из Санкт-Петербурга

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В субботу, 21 июня, самарский аэропорт принял незапланированный борт. Он следовал из Санкт-Петербурга и должен был приземлиться в Казани.

Причиной корректировки стало закрытие неба над столицей Татарстана. Как сообщили представители Росавиации, их ввели в 2:30 по московскому времени, а сняли спустя 4 часа.

«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушли“ два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — пояснил официальный представитель ведомства.

Курумоч уже второй раз за последние несколько дней становится запасным аэродромом для самолетов до Казани. Ровно неделю назад в Самаре приземлилось ещё несколько бортов, летевших в столицу Татарстана, пишет 63.ру.