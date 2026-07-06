В культурном центре «ЗИМ Галерея» 10-го июля откроется выставка «Рождённые авангардом. Художники Нижнего Тагила»

Впервые в Самаре представлены нижетагильские художники разных поколений и разных художественных языков. Их произведения не похожи друг на друга, но все они объединены общим происхождением — не географическим, а духовным.
12+
Они рождены местом, где индустриальная культура неожиданно стала источником высокой художественной мысли.
Они рождены свободой.
Они рождены авангардом.
Ждём всех на открытие!
10 июля (пятница) в 19:00
Вход свободный
Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»).
Все мероприятия проводятся при поддержке концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея»