В Красноярском районе спасли раненую в ДТП косулю

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26 мая в департамент охоты и рыболовства Самарской области поступило телефонное сообщение о том, что на 6 км а/д Волжский – Курумоч обнаружена раненая особь самца косули сибирской.

Раненое животное обнаружила женщика, которая незамедлительно сообщила о происшествии на телефонный номер «112» и впоследствии координировала сотрудников департамента.

«Предположительно, косуля пострадала в результате ДТП, однако каких-либо следов на месте происшествия не обнаружено. Инспектор департамента незамедлительно доставил косулю в районное отделение станции по борьбе с болезнями животных для оказания ветеринарной помощи. Работники службы ветеринарии в ходе осмотра установили, что у косули поврежден глаз и оказали ей необходимую помощь. В целом, состояние животного хорошее, его жизни ничего не угрожает», - рассказал руководитель Департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов.

По информации сотрудников департамента, после оказания первой помощи косуля была доставлена в вольер для животных п. Новоягодное Красноярского района для дальнейшего лечения и восстановления с последующим выпуском в среду обитания.