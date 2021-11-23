В КП-27 УФСИН СО впервые проведена миссионерская литургия

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Богоугодное мероприятие состоялось в актовом зале исправительного учреждения. Совершал миссионерскую литургию окормляющий колонию священник Дмитрий Климов. Пояснения по ходу службы давал ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев. Церковные песнопения исполнялись членом правления Благотворительного Фонда просвещения «Вера» Константином Бобылевым.

Было отмечено, что миссионерская литургия или литургия с пояснениями – это богослужение, которое в дополнение к главной своей цели – общению с Богом – решает задачу приближения литургической культуры Православия к пониманию присутствующих на службе людей.

После богослужения осужденные задавали отцу Максиму множество вопросов. Они касались не только самой литургии, но и истории, традиций Православия.

Как сказал Константин Бобылев, проект по совершенствованию миссионерских служб в местах лишения свободы проходит в Самарской области по инициативе Благотворительного Фонда просвещения «Вера» при поддержке Самарской духовной семинарии. А также сообщил, что продолжится их проведение и в других исправительных учреждениях, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области