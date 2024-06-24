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Житель Костромской области заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород.
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В Костромской области молодой человек умер от ботулизма после употребления готового салата лобио

24 июня 2024 19:45
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Житель Костромской области заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород.

В Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления готового салата лобио, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

"Двадцатиоднолетний житель Костромской области заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород. В Нижегородской области он находился с 12 по 15 июня. Известно, что за столом у родственников употреблял приобретенный готовый салат лобио. И уже после этого начал жаловаться на ухудшение самочувствия", — говорится в заявлении.

Как рассказали в депздраве, мужчина вызвал скорую только 16 июня по возвращении домой. Он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации. Его госпитализировали в областную больницу, положили в реанимацию, подключили к ИВЛ, также ему ввели специальную антитоксическую сыворотку.

"Спасти <...> не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью", — указали в ведомстве.

Теги: Медицина

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