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В Кошкинском районе презентовали обновленный центр занятости

27 ноября 2024 10:21
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В Кошкинском районе презентовали обновленный центр занятости

В 2023 году в центре занятости завершился проект комплексной модернизации. Теперь он работает под брендом Кадрового центра «Работа России» и оказывает услуги как гражданам, так и работодателям с учётом индивидуальных потребностей каждого клиента 
  
 Среди тех, кто уже успел оценить возможности современного центра – представители предприятий. В Кошкинском районе проживает 11,6 тыс. человек трудоспособного возраста. После обновления Кадрового центра количество обратившихся жителей выросло на 27% по сравнению с прошлым годом. При этом число трудоустроенных граждан увеличилось на 14%.
  
 Пространство центра разделено на функциональные зоны, оформление выполнено в едином стиле бренда «Работа России». Здесь установили новую мебель и современное оборудование.
  
 Кроме того, на территории Кадрового центра в этом году был создан клуб «Работа для СВОих». Его задача – адресная поддержка участников специальной военной операции и их родных. На заседаниях клуба участникам рассказывают о ситуации на рынке труда, возможностях переобучения через кадровый центр и вакансиях, которые предлагают предприятия региона. Сейчас их более 42 тыс. Среди наиболее высокооплачиваемых — военнослужащий (до 280 тысяч рублей), электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (130 тысяч рублей) и водитель автомобиля (100 тысяч рублей).
  
 В обновленном Кадровом центре в полтора раза возросла скорость предоставления услуг. Это позволяет кадровому центру быть активно участвовать в экономическом развитии Кошкинского муниципального района, он помогает людям сохранить занятость и повысить квалификацию, улучшить ситуацию на рынке труда, обеспечивать кадрами местные предприятия.

 

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