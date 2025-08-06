В Кошкинском районе общественники посетили отдел полиции

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В Кошкинском районе с целью контроля за деятельностью полиции, представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Вадим Чумак и Ривгат Хузин совместно с общественником территориального органа Глебом Мотолыгиным посетили отдел полиции.

В ходе мероприятия общественники обратили внимание на наличие информационных стендов, положительно оценив полноту и актуальность размещённых на них сведений, отметили оснащенность служебных помещений необходимой оргтехникой.

Общественники побеседовали с личным составом, подчеркнув недопустимость коррупционных проявлений в служебной деятельности, и отметили вежливость и корректность сотрудников, их опрятный внешний вид.

В завершение мероприятия Вадим Геннадиевич и Ривгат Туктарович совместно с начальником Отдела МВД России по Кошкинскому району Алексеем Колесовым встретились с главой муниципального района Кошкинский Антоном Широковым. Представители общественности отметили, что между администрацией и сотрудниками полиции налажено эффективное взаимодействие.

По результатам проверки общественники дали положительную оценку организации работы О МВД России по Кошкинскому району, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО