В комплексных центрах соцобслуживания региона пожилым людям помогают восстанавливаться после серьезных заболеваний 

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В Самарской области в 2024 году работали 509 групп активного долголетия, в которых приняли участие более 8 тысяч граждан старшего возраста. Группы и клубы активного долголетия по самым разным направлениям были созданы в том числе и в рамках национального проекта «Демография». По решению Главы государства Владимира Путина с этого года реализация программ «Активное долголетие» будет продолжена в новом нацпроекте «Семья».

В программе социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ключевыми направлениями обозначил - народосбережение, повышение демографических возможностей и забота о каждом жителе региона.

Чтобы больше людей старшего возраста получали хороший уход и внимание, проводится постоянная системная работа. С этой целью во всех комплексных центрах социального обслуживания работают группы и клубы активного долголетия. В одном из комплексных центров Самары открылся кабинет сенсорики и мелкой моторики, регулярные занятия в котором помогают людям старшего возраста поддерживать здоровье, сохранять память, речь и внимание.

После двух операций на сердце у жительницы Самары Гузялии Хайретдиновой начались проблемы с руками. Вернуть двигательную способность помогает «пальчиковая гимнастика» в кабинете мелкой моторики на специальном оборудовании. «Я обратилась к врачу, и он, помимо основного лечения, порекомендовал делать именно такие упражнения. Когда стала регулярно заниматься, сразу появилась подвижность рук и моторика улучшилась», - говорит Гузялия.

Такие занятия являются одними из самых актуальных и востребованных реабилитационных методик. Они бесплатные и полезны людям после инсультов, инфарктов, переломов поскольку помогают вернуть подвижность, активность и самостоятельность в быту.

«В быту человеку любого возраста очень важно чувствовать себя независимым, самостоятельным, уверенным в своих силах. Хочется самому делать домашние дела, ухаживать за собой без посторонней помощи. Этому способствуют занятия на эрготренажёрах», - рассказывает специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа Екатерина Плешкова.

Занятия и обучение пальчиковой гимнастикой не только ускоряют процесс выздоровления и восстановления навыков самообслуживания, но и в целом улучшают настроение, заряжают позитивом и эмоциями.

«Наши занятия помогают улучшить общее физическое и эмоциональное состояния. Ведь мелкая моторика - это развитие всех когнитивных функций, благодаря которым у людей старшего поколения выправляется память, стабилизируется эмоциональный фон, повышается жизненный потенциал», - отмечает Александр Постников, директор комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

Фото: "Волжская коммуна"