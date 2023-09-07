В Кировском районе Самары благоустроили 6 дворов по нацпроекту

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Традиционно в сентябре во дворах областного центра проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города и открытию дворовых территорий, обновленных в рамках действующих программ благоустройства.

Например, в Кировском районе дворовая территория в границах домов №184 и №186 по улице Стара Загора в этом году получила новый облик по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По желанию жителей двор преобразился комплексно – здесь обновили внутриквартальный проезд, расширили пространство для парковки автомобилей, обустроили детскую и спортивную площадку на безопасном прорезиненном покрытии, проложили тротуарные дорожки, поставили скамейки для отдыха, провели уличное освещение.

В дизайн-проекты дворов в обязательном порядке включаются работы по обустройству уличного освещения. В обновляемых дворах устанавливаются новые опоры, светодиодные энергосберегающие светильники. В этом году удалось решить вопрос с оплатой потребляемой электроэнергии. Так, районной администрацией заключен контракт, позволивший с сентября ввести в эксплуатацию все световые точки, установленные во дворах с 2017 года.

Администрация Кировского района подготовили для жителей праздничную программу в честь открытия дворовой территории – вокальные номера, конкурсы, игры, мастер-классы и аквагрим для детей.

С 2019 по 2022 годы в Самарской области благоустроено 649 общественных пространств и 1265 дворовые территории, в том числе более 55 общественных и более 500 дворовых территорий преобразились во всех районах Самары.

Фото: администрация Самары