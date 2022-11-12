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В Кирове полуторагодовалая девочка в одном подгузнике сбежал из детсада

12 ноября 2022 20:36
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Ребенка заметил проезжавший мимо на велосипеде курьер.

Прокуратура Кировской области начала проверку после того, как из детского сада сбежал ребенок в одном памперсе,сообщает РИА Новости.

На появившейся в соцсетях записи с камер наблюдения видно, как маленькая девочка в одном подгузнике ковыляет босиком по тротуару. Ребенка заметил проезжавший мимо на велосипеде курьер. Он остановился, подозвал прохожую, а затем взял ребенка на руки и отнес к женщине домой, откуда они вызвали скорую.

Как выяснилось, полуторагодовалая малышка сбежала из детского сада во время тихого часа. Там ее отсутствия никто не заметил.

В областной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел 10 ноября.

"Прокуратурой Кировской области <...> выявлена видеозапись, на которой запечатлены события оставления малолетним территории частного детского сада в Кирове. Это послужило основанием для проведения прокуратурой проверки соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области", — сказали в надзорном ведомстве.

По словам собеседника агентства, состояние девочки не вызывает опасений благодаря быстрой реакции прохожих.

Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал историю с ребенком шокирующей. Он пояснил, что группа по присмотру за детьми была организована индивидуальным предпринимателем в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность.

"В тот день в группе было три ребенка. Воспитательница отправила детей на тихий час, вышла в другую комнату. Девочка вышла в открытую дверь. Без присмотра, абсолютно свободно", — написал Соколов в Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил курьера и женщину, которые помогли ребенку, и предложил правоохранительным органам проверить все подобные детские учреждения.

 

Фото:   скриншот видео

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