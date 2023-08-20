В Кинеле прошло большое мероприятие для семей военнослужащих, принимающих участие в СВО

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На площадке Центра культурного развития прошло большое мероприятие для семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Здесь отметили праздник урожая - Яблочный Спас, а вместе с тем организовали для родных и близких защитников консультации разных специалистов.



На свежем воздухе развернулись тематические площадки по самым разным направлениям. Ребята из Дома молодёжных организаций "Альянс молодых" предлагали поиграть в деревянные игры, волонтёры отряда "Добро Серебро", педагоги Школы креативных индустрий и руководители студий Центра культурного развития проводили мастер-классы, а развивающий клуб "Эстетика речи" развлекал детей весёлыми играми. Кроме того, в шатре была представлена книжная выставка Центральной библиотеки, а рядом проходили открытые занятия Центра комплексного развития "Добрыня" и танцевально-спортивного клуба "Пульсар".



Не пустовал и консультационный центр. Представители военкомата, полиции, службы судебных приставов, Кинельской районной больницы, Центра социальной защиты населения, Центра поддержки предпринимательства и профильных управлений Администрации городского округа общались с семьями, консультировали их по различным вопросам. А после родные и близкие военнослужащих были приглашены на праздничный концерт.



Такие встречи, отметил в приветственном слове глава городского округа Александр Алексеевич Прокудин, необходимы не только с точки зрения полезных консультаций, но и дают возможность отвлечься, познакомиться и пообщаться семьям, которых объединяет нахождение близких людей на передовой, сообщает пресс-служба администрации Кинеля.

Фото: Виктория Елистратова/ пресс-служба администрации Кинеля