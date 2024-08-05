Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Дегтярев отметил успех уроженки Самарской области, теннисистки Дианы Шнайдер, которая вчера на Олимпиаде в Париже завоевала серебряную медаль.
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром спорта РФ планы развития спорта в Самарской области
Медицинские службы региона готовятся к осенне-зимнему сезону.
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени
Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев посетили самарские стадионы "Локомотив" и "Торпедо", где пообщались со спортсменами и их наставниками.
В Самарскую область с рабочим визитом прибыл министр спорта РФ Михаил Дегтярев
Девочку удалось избавить от хромоты и боли.
В Клиниках СамГМУ впервые по новой методике провели операцию пациентке с асептическим некрозом таранной кости 
В этом году основным направлением форума станет «Карьера».
Делегация из Самарской области примет участие во Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа»
В стране продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для туризма».
Самарская область обладает огромным потенциалом для создания новых туристических объектов
Фестиваль собрал в Самарской области талантливых музыкантов, фотографов, уличных художников, графических дизайнеров и дизайнеров одежды, режиссеров и актеров, видеографов и киберспортсменов.
В Кинеле прошел Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий АРТиКУЛ 2024
Проголосовать можно только один раз за один населённый пункт.
Стартовало голосование за подключение сёл Самарской области к интернету в 2025 году
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.7
-0.08
EUR 92.83
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Кинеле прошел Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий АРТиКУЛ 2024

5 августа 2024 16:18
202
Фестиваль собрал в Самарской области талантливых музыкантов, фотографов, уличных художников, графических дизайнеров и дизайнеров одежды, режиссеров и актеров, видеографов и киберспортсменов.

В восьмой раз молодежный фестиваль собрал в Самарской области талантливых, креативных, целеустремленных музыкантов, фотографов, уличных художников, графических дизайнеров и дизайнеров одежды, режиссеров и актеров, видеографов и киберспортсменов. Более 220 участников из Самарской области, а также Кемеровской, Оренбургской областей и Удмуртской республики, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа.

В этом году организаторы принимали заявки в девяти номинациях: танцевальное шоу, фотография/мобильная фотография, граффити/стрит-арт, киберспорт, театр, дизайн, музыка, видеоконтент, годная идея. В каждой из номинаций участники боролись не только за лауреатство, но и за специальные образовательные сертификаты, средства которых можно потратить на обучение, развитие и прокачку таланта в своем творческом направлении.

«Я стала участницей фестиваля  в номинации «Музыка» со своей авторской песней «Мы с Россией в едином строю». И получила специальный приз от жюри, образовательный сертификат, невероятна рада и благодарна. И очень горжусь таким результатом. Фестиваль прошёл мощно, интересно, зажигательно. Благодарю всех, кто был со мной рядом и поддерживал», - рассказала участница фестиваля Анастасия Краснова.

 «Вчера немного «пожурил» на фестивале АРТиКУЛ. Хочу отметить, как много было много талантливой молодежи, поэтому судить оказалось сложным делом. С большим трудом удалось определить победителей, ведь разница между призовыми местами порою составляла один балл. Поздравляю победителей, а тем, кому в этот раз чуть-чуть не хватило опыта и знаний, желаю не бросать и продолжать творить! Отдельное спасибо организаторам! Все прошло на высшем уровне!» - рассказал Александр Харитонов, композитор, музыкант, аранжировщик, поэт, член жюри в номинации «Музыка».

Кого-то от победы отделил всего один балл, кого-то больше. Кто-то совсем новичок в своем направлении, у других уже есть опыт участия в конкурсах.  Но самое главное, что все участники фестиваля разделяют его главный посыл, фестиваль АРТиКУЛ - площадка, на которой можно рассказать о своем творчестве, сделать первые шаги и найти первых поклонников, получить обратную связь от членов жюри и продолжать творить.

«Я вновь побывал на фестивале АРТиКУЛ. К сожалению, я снова не смог занять никакого места, но я не унываю, ведь, участвуя в фестивале, я получаю опыт в репортажной сьемке. Планирую участвовать и в следующем году, но этот год я максимально потрачу на улучшение навыков и обучение. АРТиКУЛ 2024, спасибо за опыт и за полученные эмоции», - рассказал Олег Косырев, участник номинации «Фотография».

Фестиваль АРТиКУЛ - это не просто соревновательная площадка, это большой праздник молодости и творчества. Между своими выступлениями участники номинаций, как и все гости, могли заглянуть на множество интерактивных площадок. Тем более в этом году АРТиКУЛ сменил локацию и переехал в самый красивый, зеленый и уютный сквер Кинеля у озера Ладного. Танцевальные мастер-классы, пленэр, множество спортивных площадок, маркет сувениров, возможность прокатиться на сап-досках по озеру и на зиплайненге над озером и множество ярких фотозон.

Еще одним подарком для участников фестиваля и его гостей стало выступление приглашенной музыкальной группы. Группа МЫСЛИМИМА в 2020 и в 2021 становилась победителем фестиваля в номинации «Кавер-исполнитель». Еще недавно они, как и другие участники, соревновались и ждали решения жюри, а в этот раз стали приглашенными артистами. Выступили сразу после награждения победителей. Напомнили талантливой молодежи и показали своим примером, что нужно слушать свое сердце и заниматься любимым делом и творчеством, и это обязательно найдет отклик в сердцах зрителей, рано или поздно, но это случится.

 

Фото – администрация г.о.Кинель

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев посетили самарские стадионы "Локомотив" и "Торпедо", где пообщались со спортсменами и их наставниками.
05 августа 2024, 17:31
В Самарскую область с рабочим визитом прибыл министр спорта РФ Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев посетили самарские стадионы "Локомотив" и "Торпедо", где пообщались со спортсменами и их наставниками. Общество
23
Девочку удалось избавить от хромоты и боли.
05 августа 2024, 17:16
В Клиниках СамГМУ впервые по новой методике провели операцию пациентке с асептическим некрозом таранной кости 
Девочку удалось избавить от хромоты и боли. Здравоохранение
71
В стране продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для туризма».
05 августа 2024, 16:24
Самарская область обладает огромным потенциалом для создания новых туристических объектов
В стране продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для туризма». Туризм
110
В центре внимания
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
5 августа 2024  13:17
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
191
Более 2-х миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
5 августа 2024  11:21
Более 2 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
213
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
3 августа 2024  13:53
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
686
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
3 августа 2024  11:45
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
2085
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
2 августа 2024  20:56
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
846
Весь список