В Кинель-Черкассах обновили ФАП и построили дом на 16 квартир для медработников и педагогов

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В Кинель-Черкассах по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» обновили ФАП, построили дом на 16 квартир для медработников и педагогов.



Медсестра кардиологического отделения ЦРБ Марина Мячина жилищного счастья ждала с 2013 года. До этого с мужем и тремя детьми ютилась у родителей. Ключи от просторного коттеджа семья получила 2 ноября, Марина уже освоилась с ролью хозяйки.



– Мы заказали мебель. Создаем уют, привыкая, что эти 93 кв. метра хоть и достались нам по договору коммерческого найма с правом выкупа по истечении 5 лет, но они уже наши новые пенаты. Возводились они исходя из потребностей нашей семьи. Новоселье отметим на Новый год. Это будет символично, ведь с обретением родных стен начинается новый этап нашей жизни.



ФАП не видел ремонта более 20 лет. Здесь ведут прием узкие специалисты районной ЦРБ. Открылся офис врача общей практики. Построили и дом на 16 квартир для медработников и педагогов.



Строительство объектов велось в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной правительством страны. Эту программу всецело поддерживает глава региона, и сами жители активно принимают участие, выдвигают свои инициативы.

Фото: пресс-служба правительства СО