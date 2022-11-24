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В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
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В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»

24 ноября 2022 14:27
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Гости экспозиции смогут узнать о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить, как гражданам Украины, так и России.

С 26 ноября в Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история» откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох».

В День народного единства выставка была открыта в Манеже, самом большом выставочном центре Москвы. Историческая экспозиция заняла 4 000 квадратных метров комплекса.

Тематические залы выставки «Украина. На переломах эпох» охватят большой исторический период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых являемся мы. Контент мультимедийной экспозиции составлен на основе малоизвестных исторических фактов, уникальных фотографий и видеоматериалов, а также многочисленных архивных документов. С помощью новейших средств экспонирования, яркого графического оформления выставка позволит глубоко погрузиться в тему проекта и сделать свой собственный вывод о современных событиях.

Гости экспозиции смогут узнать о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить, как гражданам Украины, так и России. Одним из наиболее значимых разделов экспозиции являются материалы о цене освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, о героях и антигероях, пособниках нацистов — бандеровцах. Выставка подготовлена Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история», совместно с Министерством культуры РФ.

Выставочный проект «Украина. На переломах эпох» продлится с 26 ноября по 11 декабря 2022 года в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история».

Вход свободный.

12+

Фото:   пресс-служба парка

Теги: Мероприятия

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