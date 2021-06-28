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В историческом парке «Россия – моя история» в Самаре открылась выставка детских фотопейзажей

28 июня 2021 12:24
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В историческом парке «Россия – моя история» в Самаре открылась выставка детских фотопейзажей

Всероссийский благотворительный проект компании МТС «Поколение М» совместно с Департаментом туризма Министерства культуры Самарской области и Администрацией городского округа Самара сообщает об открытии фотовыставки по итогам регионального этапа творческого конкурса «Life фото». Из почти 400 работ, присланных на конкурс школьниками из разных городов и сел Самарской области, в экспозицию вошли лучшие фотопейзажи с видами Самарской Луки, волжских берегов и узнаваемых городских достопримечательностей.

Для участия в конкурсе дети и подростки, увлекающиеся фотографией и любящие путешествовать по родному краю, должны были загрузить на сайт «Поколения М» одну или несколько фоторабот с пейзажами Самарской области. Оценивали присланные на региональный этап конкурса работы известные самарские фотографы Светлана Маковеева и Андрей Савельев, тревел-блогер Алексей Жирухин, директор музея им. П.В. Алабина Андрей Кочетков и руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

В специальную экспозицию «Поколения М» вошли около 40 фотографий, сделанных школьниками из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска, Нефтегорска и Кинеля. На них можно увидеть как заповедные уголки Самарской области, так и виды, давно ставшие туристической визитной карточкой губернии – село Ширяево, скульптуру «Крылья над Волгой» на площади Славы в Самаре, памятник Татищеву в Тольятти и сызранский Кремль.

Все победители и участники регионального этапа творческого конкурса «Life фото» могут претендовать и на главную награду федерального этапа «Поколения М» - стажировку у известного российского фотографа Василия Прудникова в Москве.

Фотовыставка регионального этапа «Поколения М» будет проходить в историческом парке «Россия – моя история» (ТРК «Гудок») до конца лета. Вход свободный.

Теги: Поколение М фотовыставка

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