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В исправительных учреждениях области был торжественно отмечен праздник Крещения Господня

21 января 2025 15:38
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Главной целью мероприятий стало духовное укрепление и напоминание о важности нравственных ценностей.

В храмах и молитвенных комнатах при колониях и следственных изоляторах прошли богослужения, которые провели священнослужители, окормляющие осужденных. Главной целью мероприятий стало духовное укрепление и напоминание о важности нравственных ценностей.

В рамках праздника священники организовали беседы с осужденными, затрагивающие темы духовности, морали и смысла жизни. Для участников такие разговоры стали поводом задуматься о своих поступках и пересмотреть жизненные ориентиры. Праздничную атмосферу дополнили тематические стенды и специально оборудованные купели для освящения воды.

Основным моментом праздников стали крестные ходы и молебны, которые сплотили осужденных в совместной молитве.

Не остались без внимания и осужденные к принудительным работам. Для них были организованы походы в храмы, где они смогли принять участие в богослужениях и обрядах, прикоснуться к святыням и почувствовать себя частью праздничной атмосферы.

По словам помощника начальника УФСИН России по Самарской области по работе с верующими Игоря Вознесенского, проведение богослужений в честь праздника Крещения Господня способствует созданию благоприятной морально-психологической атмосферы в исправительных учреждениях, направляя осужденных на путь соблюдения закона, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН России по Самарской области

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