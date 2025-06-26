В исправительном центре №1 УФСИН СО была оказана помощь осуждённой в реализации её прав

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В исправительном центре №1 УФСИН России по Самарской области была оказана помощь осуждённой в реализации её прав.

Осуждённая, отбывающая наказание в виде принудительных работ, обратилась к администрации учреждения с заявлением о помощи в оформлении досрочной пенсии в связи с тем, что она является многодетной матерью.

Благодаря оперативному взаимодействию сотрудников исправительного центра с соответствующими органами, пакет документов был успешно подготовлен и направлен в Пенсионный фонд Российской Федерации. В результате рассмотрения обращения осуждённой была назначена досрочная пенсия, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО