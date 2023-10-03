В ИК-6 УФСИН СО освоено производство 52-х наименований товаров

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В исправительном учреждении организован выпуск продукции, как для внутрисистемных нужд, так и для сторонних организаций. Причем товары изготавливаются высокого качества, а цены ниже рыночных.



В списках выпускаемой продукции – столы офисные и компьютерные, шкафы для одежды, набор мебели для руководителя, оборудование для беседок, урны для мусора.



– Производство товаров для системных нужд и сторонних организаций, – сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Лепилин, – помогает использовать производственный потенциал исправительных учреждений, а также задействовать осужденных на работах и получать прибыль.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области