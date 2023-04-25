В ИК-26 Самарской области прошел День открытых дверей для родственников осужденных

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Мероприятие проведено в целях обеспечения открытости и гуманизации содержания осужденных. В нем приняли участие 62 родственника осужденных. В ходе Дня открытых дверей гостям были продемонстрированы бытовые условия исправительного учреждения, проведена экскурсия в столовую.



В храме колонии проведена совместная молитва родственников и осужденных.



Кроме того, гости ознакомились с работой таких производственных объектов, как швейный участок, участок металлообработки (цех нестандартного оборудования), помещение профессионального училища.



Завершилось мероприятие совместным чаепитием. Родственники осужденных поблагодарили администрацию колонии за добросовестное выполнение обязанностей и за возможность встретиться с родными и близкими, отбывающими наказание в этой колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области