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В ИК-15 СО началось регулярное вещание радиостанции «Вера»

17 июня 2021 19:11
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Радиостанция «Вера» уже опробовала свои передачи в одной из колоний Самарской области.

В мероприятии, посвященном запуску радиовещания «Радио Вера», приняли участие врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко, Епископ Тольяттинский и Жигулевский Владыка Нестор, член Общественной палаты РФ, председатель общественного совета при УФСИН Павел Покровский, директор Благотворительного фонда просвещения «Вера» Эдуард Воеводин и другие гости. 

Кроме того, с целью обмена опытом исправительную колонию для осужденных-женщин посетил помощник начальника УФСИН России по Ивановской области по организации работы с верующими Александр Соловьев.

Примечательно, что радиостанция «Вера» уже опробовала свои передачи в одной из колоний Самарской области. Осужденным пришлись по душе познавательные рассказы о выдающихся ученых и писателях, чтение произведений духовной литературы и русских классиков, просто душевная музыка. Уже сейчас в распорядке дня ИК-15 внесено ежедневное включение радиопередач.

В рамках мероприятия гости посетили Дом ребенка на территории колонии, реабилитационный центр «Аврора», побывали в местной библиотеке. В домовом храме учреждения Владыка Нестор провел молебен «На начало нового дела». Затем состоялся символический запуск радиовещания. 

В этот день своим концертом осужденных порадовали солисты женского хора Троице-Сергиева подворья Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня и солист Самарского областного театра оперы и балета, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН России по Самарской области

Теги: ИК-15 радиостанция «Вера»

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