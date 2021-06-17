В ИК-15 СО началось регулярное вещание радиостанции «Вера»

62

В мероприятии, посвященном запуску радиовещания «Радио Вера», приняли участие врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко, Епископ Тольяттинский и Жигулевский Владыка Нестор, член Общественной палаты РФ, председатель общественного совета при УФСИН Павел Покровский, директор Благотворительного фонда просвещения «Вера» Эдуард Воеводин и другие гости.

Кроме того, с целью обмена опытом исправительную колонию для осужденных-женщин посетил помощник начальника УФСИН России по Ивановской области по организации работы с верующими Александр Соловьев.

Примечательно, что радиостанция «Вера» уже опробовала свои передачи в одной из колоний Самарской области. Осужденным пришлись по душе познавательные рассказы о выдающихся ученых и писателях, чтение произведений духовной литературы и русских классиков, просто душевная музыка. Уже сейчас в распорядке дня ИК-15 внесено ежедневное включение радиопередач.

В рамках мероприятия гости посетили Дом ребенка на территории колонии, реабилитационный центр «Аврора», побывали в местной библиотеке. В домовом храме учреждения Владыка Нестор провел молебен «На начало нового дела». Затем состоялся символический запуск радиовещания.

В этот день своим концертом осужденных порадовали солисты женского хора Троице-Сергиева подворья Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня и солист Самарского областного театра оперы и балета, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области