В ИК-10 СО возрожден вокально-инструментальный ансамбль «Десяточка»

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После перерыва в творческой деятельности в исправительном учреждении по инициативе администрации возродился ВИА «Десяточка».

Ансамбль имеет славные традиции. Его солисты участвовали во Всероссийском конкурсе песни среди осужденных «Калина красная» и были отмечены дипломом. Сейчас в коллективе самодеятельные певцы и музыканты из числа осужденных. Они уже записали первый альбом своих выступлений «Седые Жигули». На очереди – второй альбом.

«Десяточка» регулярно выступает с концертами в ИК-10, приурочивая их к славным датам в истории нашей страны. Планы у самодеятельных артистов обширные. Они намерены расширить программу выступлений, пополнив ее новыми песнями и, обязательно, принять участие в следующем всероссийском конкурсе.

- Стоит отметить, что исправительные учреждения Самарской области уже на протяжении многих лет поддерживают репутацию учреждений, в которых творческая составляющая на высоком уровне, - говорит заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков. - И мне приятно, что ансамбль «Десяточка» вновь будет радовать зрителей своим творчеством, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области