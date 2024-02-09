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В губернии планируют строить жилье для работников ОПК

9 февраля 2024 22:27
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Механизмы обеспечения жильем работников отрасли обсудили на совещании.

В губернии планируют строить жилье для работников ОПК

В Самарской области готовятся к реализации проекта по строительству жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Механизмы обеспечения жильем работников отрасли обсудили на совещании, которое провела и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области и предприятий региона.

Напомним, тема льготного обеспечения жильем сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса звучала в послании Президента России Владимира Путина.

Планируется, что эта мера позволит закрепить за отраслью профессионалов, привлечь новых работников инженерных и рабочих специальностей. В этом крайне заинтересованы руководители промышленных предприятий и государственных корпораций.

В ходе совещания обсудили земельные участки, которые могут быть задействованы для реализации проекта. Также Наталья Катина поручила Правительству региона проработать такие условия, которые позволили бы зафиксировать цену на жилье, чтобы после завершения строительства стоимость квартир оставалась ниже среднерыночной. С учетом действия региональных и федеральных программ льготной ипотеки приобретение такого жилья станет для работников отрасли еще более выгодным.

Подробный план реализации проекта в ближайшее время будет представлен губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

 

Фото:   pxhere.com

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