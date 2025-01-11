В губернии ввели временные ограничения на работу аэропорта и объявили опасность атаки БПЛА

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Как сообщил пресс-секретарь ФАВТ (Росавиации) Артем Кореняко, в субботу, 11 января, с 15:00 в международном аэропорту Самары имени Сергея Королева ввели временные ограничения - не осуществляются прием и отправка воздушных судов, передает СОВА.

Уточняется, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ограничения с 14:40 начали действовать и в аэропорту Ульяновска.

- Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, - написал представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что в 15:00 в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Жителей просят быть бдительными и в случае ЧС звонить по номеру 112.

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