В губернии в рамках проекта «Будь с нами-2022» состоялась встреча с добровольцами

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В субботу, 2 июля, в Самарской области представители автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей» провели ознакомительную встречу с добровольцами в сфере поиска пропавших людей.

Участниками мероприятия стали порядка 30 волонтеров из Новокуйбышевска и Отрадного. В ходе встречи добровольцы узнали о деятельности, связанной с поиском пропавших людей, правовых основах поисковых работ, системе оповещения и о том, как собраться на свой первый выезд по поиску пропавшего человека.

«Каждая лекция - это опыт, проверенный отрядом «Лиза Алерт» на практике. Можно с уверенностью сказать, что каждый новичок, прошедший обучение, сможет стать полезным в отряде. Это была лекция-знакомство с отрядом, а впереди еще много программ о том, какую помощь можно оказать потерявшимся людям и их близким - информационную, в группе прозвона, в активном поиске», - поделилась участница проекта Наталья Ливенцова.

Татьяна Борисенко, участница проекта «Будь с нами-2022», руководитель проекта «Компас надежды», успела пройти обучение в июне 2022 года, когда была сформирована первая группа добровольцев.

Она отмечает, что занятия «Центра поиска пропавших людей» стали отправной точкой для старта городского проекта «Компас надежды» - победителя грантового конкурса Росмолодежи в рамках Федеральной программы Российского Союза Молодежи «Пространство развития», направленного на создание поискового отряда на территории Отрадного. «Совсем скоро поисковики-новобранцы, активные волонтеры и просто неравнодушные жители города выйдут на свои первые организованные полевые сборы», - рассказала Татьяна Борисенко.

Напомним, что проект «Будь с нами - 2022» является победителем регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в 2021 году. Его реализация началась в марте текущего года в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Организатором выступает АНО «Центр поиска пропавших людей» при поддержке Правительства Самарской области и регионального Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства).