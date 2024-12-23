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В губернии стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Зимние каникулы!»

23 декабря 2024 15:17
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В данный период маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей.

В рамках акции Госавтоинспекция Самарской области проводит специальные профилактические мероприятия, направленные на сокращение количества ДТП с участием несовершеннолетних.

Во время зимних школьных каникул незанятые учебой школьники часто остаются предоставленными сами себе и больше свободного времени проводят на улице без присмотра взрослых. Как следствие, в этот период число дорожных аварий с детьми и подростками увеличивается.

С целью сокращения количества ДТП с участием несовершеннолетних и для обеспечения ребятам безопасных каникул, начиная с последних чисел декабря и до середины января, Госавтоинспекция Самарской области совместно с заинтересованными ведомствами проводит специальные профилактические мероприятия.

В данный период маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи праздничных елок и мест проведения различных новогодних мероприятий.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции инспектируют снежные горки и ледяные накаты, чтобы исключить несчастные случаи при неосторожном скатывании детей на проезжую часть под колёса транспортных средств.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детских автобусных перевозок.

Без внимания полицейских не остаются ни дети, ни их родители. Инспекторы призывают водителей в обязательном порядке использовать детские удерживающие устройства при перевозке ребёнка в салоне транспортного средства и напоминают о недопустимости нарушений правил дорожного движения. Детям, в свою очередь, объясняют об опасности игр вблизи проезжей части и правила безопасного перехода дороги.

Только совместными усилиями сотрудников Госавтоинспекции, Министерств транспорта, образования, здравоохранения и родителей удастся решить проблему детской безопасности на дорогах региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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