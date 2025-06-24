В губернии стартовала творческая смена для одаренных детей

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С 23 по 29 июня в детском оздоровительном лагере имени К.Э. Циолковского пройдет летняя творческая смена для юных художников. Во время творческой смены ребята будут заниматься в профильных мастерских и на мастер-классах, разработают творческие проекты, подготовятся к выставкам.

Основная задача летней творческой смены – поддержать одаренных детей в сфере искусств, совершенствовать их мастерство, подготовить к участию во всероссийских форумах и фестивалях.

Участники – победители и призеры областных и всероссийских конкурсов изобразительного искусства, а также воспитанники художественных школ и детских школ искусств Самары, Тольятти, Отрадного, муниципальных районов Кошкинского и Исаклинского районов.



«В истории художественного образования Самарской области – это четвертая областная творческая смена. И все четыре раза с нами работали преподаватели Детской художественной школы № 2 города Самары и преподаватели из Пензы. Вот такой творческий тандем существует у нас в работе с молодыми художниками на протяжении 18 лет», – рассказала заместитель директора агентства социокультурных технологий по развитию системы художественного образования, заслуженный работник культуры РФ Ираида Миронова.

В числе ведущих мастеров творческой смены – Татьяна Пентюх преподаватель из Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого, одного из самых сильных в РФ, преподаватели-новаторы из детской художественной школы № 2 Самара – Марина Зайченко и Илья Перепелкин. Курируют творческую смену директор самарской детской художественной школы № 2, заслуженный работник культуры РФ Владимир Башкиров и директор детской художественной школы № 1 г. Тольятти Лариса Кабина, победитель общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств».

Тема смены – пленэр. Юные художники освоят виды рисования и пленэрной практики, также им будут преподавать историю искусства и графический дизайн. «Пейзаж, и особенно пленэрная живопись стержень творчества для большинства художников, – отметил куратор творческой смены, заслуженный работник культуры РФ Владимир Башкиров. – Природа подсказывает бесчисленное количество сюжетов, достаточно разнообразных для экспериментов и одновременно сложных, что крайне важно для роста художественного мастерства».

Фото: минкульт СО