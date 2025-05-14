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Ежегодно «молодые душой» активисты присылают на конкурс более 100 фоторабот на различные темы
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В губернии пройдет конкурс «Добро в объективе»

14 мая 2025 18:52
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Ежегодно «молодые душой» активисты присылают на конкурс более 100 фоторабот на различные темы

Третий год подряд в регионе стартует Конкурс «Добро в объективе», направленный на раскрытие творческого потенциала, популяризацию и поддержку добровольческой деятельности старшего поколения Самарской области. Ежегодно «молодые душой» активисты присылают на конкурс более 100 фоторабот на различные темы: наставничество, патриотические мероприятия, культурные, социальные акции, экология, здоровый образ жизни и другие.

«Старшее поколение сейчас достаточно хорошо владеет гаджетами, практически ежедневно фотографируют мероприятия и личные события, делятся ими в социальных сетях. Приглашаем и в этому году принять участие в конкурсе. Фотоработы несут в себе общественно-полезные смыслы, передают настроение и добрую энергию участников, формируют про-активную деятельностную позицию у разных поколений» - отмечает Сергей Андриянов, руководитель Добро.Центра «Молоды Душой» Самарской области.
По итогам конкурса будет организована фотовыставка, лидеры будут отмечены наградной продукцией. 

К участию приглашаются представители добровольческого движения старшего поколения Самарской области, волонтерские отряды, зарегистрированные в Реестре отрядов «серебряного» добровольчества Самарской области. Добровольцы представляют свои фотоработы, сделанные в период с 01 апреля 2024 года по 20 мая 2025 года. Конкурс проходит по следующим номинациям:

– «Память поколений» - деятельность «серебряных» волонтеров, посвященная памяти Победы в Великой Отечественной войне и участие в историко-патриотической работе.
– «МыВместе» – добровольческие инициативы в рамках гуманитарной помощи участникам СВО, семьям мобилизованных военнослужащих.
– «Забота и внимание» - добровольческие инициативы по оказанию помощи людям с инвалидностью, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, соседям по дому, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, другим группам нуждающихся граждан, а также деятельность, связанная с заботой о животных. 
– «Культура и искусство» – добровольческие инициативы в сфере культуры, искусства, а также популяризации и сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории региона, истории города, района. 
– «Серебряный наставник» - практики «серебряных» волонтеров, отражающие компетенции и знания, направленные на обучение и передачу опыта для младшего поколения, молодежи, детей и других категорий.
– «Жизнь в движении» - добровольческие инициативы по популяризации здорового образа жизни, общеоздоравливающих мероприятий и спортивного волонтерства. 
– «Бережем природу» – добровольческие инициативы, направленные на организацию комфортной городской среды, создание новых культурных пространств, помощь в благоустройстве города, района и сохранении экологии.

Фотоработы на конкурс принимаются до 06 июня 2025 года на электронную почту csp-serebro@mail.ru.

Конкурс проводится Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» в рамках проекта Добро.Центр «Молоды душой», реализуемого при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Подробная информация, Положение и форма заявки на участие в конкурсе доступны на сайте: cspsamara.ru 

 

 

Фото: Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов»

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