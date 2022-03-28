В губернии продолжается сбор гумпомощи для людей, прибывающих с территорий ДНР и ЛНР

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Такая работа организована АНО «Самарский Центр развития добровольчества» совместно с Самарским отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест».



В конце февраля открыл двери главный самарский пункт приёма гуманитарной помощи на базе Самарского Государственного колледжа сервисных технологий и дизайна (г.Самара, ул.Дзержинского, д.31). Кроме того, в рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ организована помощь нуждающимся: формируются волонтёрские штабы и центры сбора гуманитарной помощи по всему самарскому региону. Добровольцы оказывают помощь в пунктах временного размещения, распределении гуманитарной помощи, помогают в качестве педагогов и аниматоров для детей, автоволонтёров, организуют и обеспечивают работу штаба.



Помимо пункта приемов гуманитарной помощи, в Самарской области открыт счёт для сбора средств:

Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека «ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ», тел.: +7 (846) 255-66-60 (СРОО по содействию защите прав человека «Достойная помощь»). Юридический и фактический адрес: 443100, г.Самара, ул.Галактионовская, д.150, офис 215):

ИНН: 6319727754

КПП: 631501001

ОГРН: 1106300002115

ОКПО: 64965456

Банк получателя:

Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г. Самара

ИНН 7707083893

КПП 631602006

БИК: 043601607

ОГРН: 1027700132195

Корсчет: 30101810200000000607

расчетный счет № 40703810654400001635

Назначение платежа: «Пожертвования вынужденным переселенцам

из ДНР и ЛНР»



Адрес места сбора гуманитарной помощи в г.Самаре: ул.Дзержинского, д.31 (вход со двора), 3 корпус ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна». Центр открыт с 9:00 до 19:00 часов, тел.: 8 987 908 70 06, 8 917 957 45 33, 8 (846) 268 99 40.

В Самаре также действует штаб по приёму гуманитарной помощи на улице Революционной, 107 (тел.: 8 964 991 16 78).



В других муниципалитетах Самарской области добровольцы также активно занимаются сбором гуманитарной помощи. Полный список пунктов приёма, который постоянно обновляется, можно найти на сайте Правительства Самарской области, а также на сайте https://sova.info/:



Октябрьск:

Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (ул.Ленина 47);

КДК «Октябрьский», ул.Мира, 94А;

КДК «Октябрьский», ул.Станиславского, 1, тел.89371003515, пн–пт с 9.00 до 17.00, в выходные – по предварительному звонку.



Сергиевский район:

Спортивный клуб «Легион»: п.Сургут, ул.Сквозная, 72Б, тел. 89171117185, часы работы: с 17.00 до 20.00;

«Центр социального обслуживания населения», адрес: с.Сергиевск, ул.Плеханова, 4, тел. 884655 2-12-15, с 08.00 до 16.00;

«Центр социального обслуживания населения», адрес: п.Суходол, ул.Пушкина, 11А, тел. 884655 6-59-23, с 08.00 до 16.00;

«Центр социального обслуживания населения», адрес: п.Серноводск, ул.Куйбышева, 7А, тел. 884655 3-14-14, с 08.00 до 16.00.



Шенталинский район:

На базе Фока по адресу ул.Куйбышева, 14, тел. 89376451625, ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00.



Ставропольский район:

г.Тольятти, ул.Комсомольская, 109, тел. 8 (8482) 79-71-64, Ставропольская межрайонная библиотека, с 8 до 17 часов.



Кинельский район:

п.Кинельский, Южная, 11, Дом культуры, тел. 89270150555. Будние дни с 8 до 17 часов.



Сызранский район:

п.Варламово, ул.Кооперативная, 27, местное отделение м.р.Сызранский Партии «Единая Россия», тел. 8(8464) 99 87 66, понедельник – пятница с 9.00 до 16.00.



Безенчукский район:

п.Безенчук, ул.Чапаева, 25, тел. 8(84676)24423. В будние дни с 9.00 до 15.00.



Камышлинский район:

с.Камышла ул.Победы, 37а, тел.8 846 64 3-37-62. В рабочие дни, кроме субботы и воскресенья с 8.00 до 17.00.



Похвистнево:

г.Похвистнево, ул.Кооперативная, 148А, тел. 8-84656-21393, пн – пт с 08.00 до 22.00, сб. – с 13.00 до 18.00.



Кинель:

г.Кинель, ул.Мира, д.40 (Выставочный центр «КинельЭкспо»), тел. 89397111688, ежедневно, с 10 до 19 часов;

г.Кинель, ул.Пушкина, д.29а (библиотека-филиал №3), тел. 8(84663)21172, ежедневно, с 10 до 17 часов;

пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, д.79а (библиотека-филиал №1), тел. 8(84663)46802, ежедневно, с 10 до 17 часов;

пгт.Алексеевка, ул.Комсомольская, д.15 (Дом культуры «Дружба»), тел. 8(84663)37523, ежедневно, с 10 до 17 часов.



Отрадный:

Дом молодежных организаций, Первомайская, 25, тел. (884661)23937, ежедневно с 9:00 до 18:00.



Большечерниговский район:

с.Большая Черниговка ул.Мира, д.1, отделение партии «Единая Россия», тел. 89371003526, с 8:00 до 16:30.



Сызрань:

ул. Победы 68а, тел. 8 (846)4 -98-20-46, с10 до 16 час ежедневно.



Шигонский район:

с.Шигоны, ул.Советская, 131, тел. 8 (84648) 21223, с 8:00 до 16:00.



Волжский район (с 8.00 до 16.00, тел. 8 846 264-16-02, пн–пт, по согласованию с пунктами по предварительному звонку):

г.Самара, Дыбенко, 12б

п.Верхняя Подстёпновка, ул.Специалистов, д.18

с.Воскресенка, ул.Победы, д.4

с.Дубовый Умёт, ул.Советская, д.120

с.Курумоч, ул.Гаражная, д.1

с.Лопатино, ул.Братьев Глубоковых, д.2

Южный город, ул.Весенняя, д.3

п.Петра Дубрава, ул.Климова, д.7

п.Просвет, ул.Самарская, д.13

с.Подъём-Михайловка, ул.Советская, д.45

с.Рождествено, ул.Фокина, д.58

п.Рощинский, Администрация городского поселения

п.Смышляевка, ул.Пионерская, д.2а

с.Спиридоновка, ул.Советская, д.114а

с.Сухая Вязовка, ул.Советская, д.1а

п.Чёрновский, ул.Советская, д.1

с.Черноречье, ул. Победы, д.17



Красноармейский район:

с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 1, тел. 893-720-29227, пн–пт, с 8.00 час. до 16.30.



Жигулёвск:

ул. Мира, 10, тел. 8(937) 100-35-12, пн–пт, с 9.00 до 15.00.



Сызрань:

Дом молодежных организаций, ул. Победы, 68а.





Все собранные продукты, предметы, вещи, передадут в пункты размещения людей, прибывших в Самарскую область с территорий Донецкой и Луганской народных республик.

В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты, посуда, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, игрушки, книги и канцелярские товары. Также можно принести бутилированную воду, детские смеси, полотенца и постельные принадлежности, теплые вещи и др.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания – с длительным сроком хранения и действительным сроком годности.