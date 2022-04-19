В губернии продолжается реализация Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд»

203

Наступивший 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. В Самарской области продолжается реализация Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд» Самарской области.

Участниками стали инициативные группы, творческие, народные коллективы старшего возраста, отряды «серебряного» волонтерства, поддерживающие культурные традиции, народное искусство, в том числе представители различных национальностей, проживающих на территории региона в возрасте от 50 лет и старше. Три отборочных смотр-конкурса уже состоялись в Самаре, Тольятти и Прибрежном.

На этот раз 21 апреля в Сергиевском районе на базе Светлодольского сельского Дома культуры соберутся участники из Волжского, Елховского, Исаклинского, Красноярского, Клявлинского, Камышлинского, Кошкинского, Кинель-Черкасского, Похвистневского, Шенталинского и Сергиевского районов, а также города Самары. Для них состоится Четвертый отборочный смотр-конкурс, на котором они представят творческие номера для жюри. Оцениваться номера будут в номинациях: «Народное пение», «Народный инструмент», «Народный танец», «Вольное народное творчество» и «Народно-прикладное искусство».

По результатам всех отборочных смотр-конкурсов будут определены по три лидирующие команды в каждой номинации, которые получат дипломы и памятные призы в рамках церемонии награждения на Гала-концерте фестиваля.

Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.