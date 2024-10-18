В губернии определили лучших специалистов по закупкам

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17 октября подведены итоги конкурса «Лучший специалист по закупкам Самарской области 2024».

Конкурс проводился Главным управлением организации торгов Самарской области совместно с центром развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга».

Третий год подряд сильнейшие специалисты по государственным и муниципальным закупкам региона встречаются, чтобы обменяться знаниями и опытом, совместно решить сложные кейсы и поделиться практическими навыками и конечно определить лучшего из лучших.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 83 человека. Среди них –гражданские и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных учреждений и хозяйственных обществ.

Отметим, что специалист по закупкам (он же контрактный управляющий –должностное лицо, назначаемое в каждой организации в качестве ответственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг) должен разбираться в нормах различных отраслей права, в хозяйственной деятельности своей организации, чтобы максимально грамотно с финансовой точки зрения организовать процесс. Целью деятельности такого специалиста является с одной стороны экономия бюджетных средств при закупке, с другой стороны – удовлетворение нужд заказчика в качественных товарах, работах и услугах. При организации закупок осуществляется поддержка субъектов малого предпринимательства, учитывается приоритет отечественных товаров. Своей качественной работой контрактные управляющее вносят свой вклад в социально-экономическое развитие области.

По итогам успешного прохождения тестирования, участникам конкурса предстояло подготовить доклад на одну из предложенных организаторами тем. Темы докладов были составлены таким образом, чтобы конкурсанты в своих докладах могли осветить наиболее актуальные направления закупочной деятельности, разобрать новеллы законодательства и обозначить свое виденье в решении проблемных вопросов, стоящих перед системой закупок.

По итогам проверки докладов жюри конкурса допустило до участия в финали 33 конкурсанта.

На итоговом очном этапе конкурса участникам финала предлагалось рассмотреть подготовленные организатором практические задания: сделать описание объекта закупки, сформировать лоты в соответствии с преимуществами и ограничениями согласно Закону № 44-ФЗ. Решение кейсов позволило членам жюри определить, насколько была усвоена тема, раскрыть уровень знаний специалистов по закупкам.

По итогам конкурсных испытаний лучшим специалистом по закупкам в Самарской области стала Лукъянова Наталья – главный консультант министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Почетное второе место заняла Кривоносова Анна – заведующая сектором конкурсных процедур ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа. Третье место заняла Калинина Елена - главный специалист отдела закупок администрации городского округа Жигулевск.

«Все участники конкурса подтвердили владение актуальными знаниями и практическими навыками, а также продемонстрировали заинтересованность своей профессией. Такие мероприятия очень важны для популяризации профессии контрактного управляющего, для развития и совершенствования специалистов», – отметила врио руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Мария Карелина.

Фото: ГУОТ Самарской области