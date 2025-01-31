В ГУ МВД СО подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2024 год

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Работа полицейских в минувшем году позволила сохранить контроль над оперативной обстановкой, а по ряду направлений – повысить эффективность служебной деятельности.

Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Самарской области. Под председательством начальника Главного управления генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова в ее работе приняли участие начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, руководители служб и подразделений Главного управления, а также начальники территориальных органов внутренних дел региона.

На подведение итогов работы были приглашены губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, председатель Губернской Думы Геннадий Котельников, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, начальник УФСБ России по Самарской области Олег Трофимов, руководители региональных подразделений правоохранительных и контролирующих ведомств, представители судейского сообщества, а также председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов.

Выступая с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов подчеркнул, что работа полицейских в минувшем году позволила сохранить контроль над оперативной обстановкой, а по ряду направлений – повысить эффективность служебной деятельности.

В 2024 году на территории региона зарегистрировано более 48,5 тысяч преступлений. При этом на 15% сократилось количество особо тяжких преступлений. Уменьшилось число убийств, краж, грабежей и разбойных нападений.

Как отметил генерал-лейтенант полиции, на протяжении трех лет последовательно ведется работа по укреплению специализированных подразделений по раскрытию IT-преступлений. Это направление требует высокой компетенции и пристального внимания сотрудников, доля киберпреступлений составляет более 34% от общего числа зарегистрированных.

Одной из важнейших задач по-прежнему остается противодействие незаконному обороту наркотиков. Сотрудниками органов внутренних дел выявлено свыше 4,5 тысяч наркопреступлений, расследованы и направлены в суд уголовные дела в отношении почти трехсот участников организованных групп и преступных сообществ, изъято 256 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Значительные усилия были сосредоточены на защите экономики. Полицейскими выявлено более двух тысяч экономических преступлений. В числе выявленных – 318 преступных посягательств, связанных с бюджетной сферой.

Сохранена наступательность по противодействию коррупции. Задокументировано 781 преступление данной категории, 328 из которых – факты взяточничества.

Не менее важной сферой деятельности самарской полиции является противодействие правонарушениям со стороны иностранных граждан и контроль за соблюдением миграционного законодательства. На территории региона почти в два раза снизилась криминальная активность иностранцев. Выработана система постоянного контроля оперативной обстановки в сфере миграции и незамедлительного реагирования на происшествия: установлены фигуранты всех резонансных событий, по каждому факту принято процессуальное решение.

Принимаемые меры положительно оценены населением региона – высокими остаются уровень доверия граждан к полиции и уверенность в защищенности.

Игорь Иванов акцентировал внимание присутствующих на том, что такие результаты достигнуты благодаря напряженной и слаженной работе личного состава, эффективному взаимодействию с правоохранительными структурами и органами исполнительной власти и отдельно поблагодарил губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за помощь, оказываемую органам внутренних дел и внимательное отношение к проблемам полиции.

«Благодарю весь личный состав за достойную службу и ответственное исполнение служебных обязанностей. Уверен, что и впредь самарская полиция будет с достоинством выполнять служебные задачи!», - обратился к коллегам Игорь Геннадьевич.

Начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова отметила: «За высокими показателями, цифрами стоит кропотливая работа сотрудника полиции. В настоящее время от добросовестного отношения каждого полицейского зависят стабильность, порядок и спокойствие граждан». Валентина Львовна, в завершение своего выступления, наградила благодарственными письмами сотрудников самарской полиции за образцовое исполнение служебных обязанностей.

Завершая мероприятие, начальник областного главка отметил, что в текущем году предстоят празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, что потребует от каждого сотрудника безупречной дисциплины и слаженности в обеспечении общественного порядка и безопасности проводимых мероприятий, а также определил приоритетные направления деятельности органов внутренних дел региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО