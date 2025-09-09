В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя

139

Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.

Олеся Олеговна начала свою карьеру в отделении дознания в 2019 году. Она быстро осознала, что её призвание — расследовать пожары и помогать людям.

Дознание пожаров считается одним из самых сложных направлений деятельности. Дознаватели МЧС России работают круглосуточно, наравне с пожарными. После получения сообщения о пожаре они немедленно прибывают на место, выявляют очаг возгорания, его причину и обстоятельства случившегося.

Работа дознавателя требует не только профессиональных навыков, но и высокой психологической устойчивости. Важно уметь находить подход к людям, которые потеряли близких или имущество в результате пожара.

«Дознаватель — это очень ответственная и сложная работа. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно полностью посвящать себя своему делу. Необходимо уметь принимать решения на основе закона, понимать чужие проблемы и делать всё возможное для установления причин пожара. Ошибки здесь недопустимы», — делится Олеся.

В свободное время Олеся занимается спортом: играет в волейбол, катается на горных и обычных лыжах. Также она увлекается монтажом видеороликов.

Ещё одним важным аспектом её жизни является донорство крови. Олеся вдохновлена своим дедушкой, который был почётным донором в Самарской области.

«Я люблю свою работу. Каждый пожар — это уникальное событие, и каждая поездка — это шанс проверить свои силы и доказать свою компетентность. Мои успехи стали возможны благодаря поддержке коллег и близких», — говорит Олеся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО