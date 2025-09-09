Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя

9 сентября 2025 17:20
139
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.

Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.

Олеся Олеговна начала свою карьеру в отделении дознания в 2019 году. Она быстро осознала, что её призвание — расследовать пожары и помогать людям.

Дознание пожаров считается одним из самых сложных направлений деятельности. Дознаватели МЧС России работают круглосуточно, наравне с пожарными. После получения сообщения о пожаре они немедленно прибывают на место, выявляют очаг возгорания, его причину и обстоятельства случившегося.

Работа дознавателя требует не только профессиональных навыков, но и высокой психологической устойчивости. Важно уметь находить подход к людям, которые потеряли близких или имущество в результате пожара.

«Дознаватель — это очень ответственная и сложная работа. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно полностью посвящать себя своему делу. Необходимо уметь принимать решения на основе закона, понимать чужие проблемы и делать всё возможное для установления причин пожара. Ошибки здесь недопустимы», — делится Олеся.

В свободное время Олеся занимается спортом: играет в волейбол, катается на горных и обычных лыжах. Также она увлекается монтажом видеороликов.

Ещё одним важным аспектом её жизни является донорство крови. Олеся вдохновлена своим дедушкой, который был почётным донором в Самарской области.

«Я люблю свою работу. Каждый пожар — это уникальное событие, и каждая поездка — это шанс проверить свои силы и доказать свою компетентность. Мои успехи стали возможны благодаря поддержке коллег и близких», — говорит Олеся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Тольятти

