В Госдуму внесли проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА

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В Госдуму внесли законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

"Предлагается закрепить в Федеральном законе об образовании возможность для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, право пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что сейчас начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но в стране осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение уже сейчас возможно в школах и колледжах, а главное — оно бесплатное. Законопроектом предлагается использовать этот механизм для тех, кто не прошёл ГИА после 9 класса.

Предполагается, что школьники смогут совмещать профобучение с продолжением школьной программы, а перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов.

По окончании программы ученик сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться.

Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно проекту, утвердят, какие школьные предметы должны быть сданы учащимися, прошедшими профобучение.

Предусматривается и то, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку — например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий.

Главная цель законопроекта — сократить число подростков, которые "выпадают" из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Проект направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодёжи и улучшение демографической ситуации, пишет РИА Новости.