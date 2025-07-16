Я нашел ошибку
Главные новости:
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
Путин заявил о постепенном восстановлении отношений России и МОК
Путин заявил о постепенном восстановлении отношений России и МОК
ФК «Крылья Советов» расторгли контракт с отстраненным Писарским
ФК «Крылья Советов» расторгли контракт с отстраненным Писарским
«Единая Россия» проведёт традиционную акцию «Собери ребёнка в школу»
«Единая Россия» проведёт традиционную акцию «Собери ребёнка в школу»
Компания-инвестор возводит эко-отель с форелевым хозяйством в Клявлинском районе
Компания-инвестор возводит эко-отель с форелевым хозяйством в Клявлинском районе
В ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка погибла женщина
В ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка погибла женщина
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве
Из реки Самара достали тело мужчины
Из реки Самара достали тело мужчины
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
-0.41
EUR 91.15
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуму внесли проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА

16 июля 2025 19:26
126
В Госдуму внесли проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

"Предлагается закрепить в Федеральном законе об образовании возможность для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, право пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что сейчас начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но в стране осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение уже сейчас возможно в школах и колледжах, а главное — оно бесплатное. Законопроектом предлагается использовать этот механизм для тех, кто не прошёл ГИА после 9 класса.

Предполагается, что школьники смогут совмещать профобучение с продолжением школьной программы, а перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов.

По окончании программы ученик сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться.

Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно проекту, утвердят, какие школьные предметы должны быть сданы учащимися, прошедшими профобучение.

Предусматривается и то, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку — например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий.

Главная цель законопроекта — сократить число подростков, которые "выпадают" из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Проект направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодёжи и улучшение демографической ситуации, пишет РИА Новости. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
16 июля 2025  22:16
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
75
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве
16 июля 2025  20:50
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве
133
193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ
16 июля 2025  16:20
193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ
198
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
16 июля 2025  13:42
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
241
В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
16 июля 2025  13:19
В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
509
Весь список