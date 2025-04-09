В Госдуме создана рабочая группа по регулированию искусственного интеллекта

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В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по разработке законов о применении искусственного интеллекта (ИИ). Материалы к организационному собранию депутатов есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил источник в нижней палате. Группа (в ее состав вошли представители всех фракций) займется законодательным обеспечением «национально ориентированного» ИИ. Она будет работать до конца срока полномочий восьмого созыва. То есть до 2026 г.

Возглавил группу вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков («Справедливая Россия»). Вопрос регулирования ИИ «не должен никого пугать», заявил он «Ведомостям», отметив, что это «не та сфера, которая может развиваться чисто по рыночным законам» и ориентироваться «только на нормы прибыли». При подходе к этим темам нужно оценить много факторов, в том числе угрозы (в том числе этические), которые несут в себе новые трансграничные технологии. Кроме того, отметил Бабаков, есть вопросы, связанные с изучением насыщенности рынка и его развития в сочетании с рынком энергетики.

Вопрос развития ИИ звучал в том числе на последнем отчете правительства в Госдуме 26 февраля. «Стратегия РФ – быть среди лидеров в развитии искусственного интеллекта в мире», – говорил премьер Михаил Мишустин.

Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2025/04/08/1103157-v-gosdume-poyavilas-po-regulirovaniyu-iskusstvennogo-intellekta?from=copy_text