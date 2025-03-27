В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить безопасность красок для волос

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Депутат Госдумы Сергей Леонов 27 марта направил письмо в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от европейских брендов Schwarzkopf и Syoss.

Как сообщило «РИА Новости», Леонов привел сообщение СМИ об обнаружении в продукции фирм бутилфенилметилпропионаля, который может привести к нарушению репродуктивной функции и контактному дерматиту. Он призвал проверить данную информацию и в случае ее подтверждения провести внеплановые проверки в торговых точках.

Кроме того, депутат напомнил, что еще в 2023 году Роспотребнадзор уже подтвердил опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции, пишут "Известия".