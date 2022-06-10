В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках

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Госдума подготовила законопроект о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.



«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал Володин.



Он также прикрепил к публикации опрос, в котором предложил подписчикам выбрать, как они относятся к инициативе — поддерживают, не поддерживают или относятся равнодушно, пишет РБК.



Ранее о подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение норм использования англицизмов в рекламе, сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, сообщают «РИА Новости». По ее словам, на центральных улицах Москвы в среднем на 30-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем вывесок на русском, и комитет по культуре планировал подготовить соответствующий законопроект для рассмотрения в осенней сессии.



