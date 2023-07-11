В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту"

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Министру труда и социальной защиты Антону Котякову предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской". С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

"Речь идет о выделении 2 тысяч на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды", —сообщил Чернышов в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, отведенную сумму отцы могут потратить, чтобы сходить с детьми в кино, парк, театр и другие культурные учреждения.

Чернышев отметил, что с помощью данного шага в обществе перестанут принижать роль отцов, а также перестанут развивать стереотип, что детьми занимаются только матери. По словам депутата, женщины во время отцовских поездок с детьми смогут отдохнуть и уделить время себе.