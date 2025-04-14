В Госдуме предложили сократить на час рабочий день для женщин

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Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить на один час рабочий день для женщин с сохранением зарплаты, чтобы у них оставалось больше времени на семью.

«Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — цитирует депутата ТАСС.

Он подчеркнул, что женщине требуется больше нерабочего времени, чем мужчине, в том числе для заботы о доме и семье.

«Дети получают ещё и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения», — отметил депутат.

Он добавил, что даже если у женщины нет семьи и детей, ей также необходим лишний свободный час в сутки.

«Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой?» — задался вопросом Антропенко.