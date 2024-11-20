В Госдуме хотят сократить срок владения недвижимостью для освобождения от налога

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Депутаты Госдумы вносят законопроект, согласно которому срок владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи, снизится с пяти до трех лет. Текст пояснительной записки к законопроекту приводят РИА Новости.

В законопроекте предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимости три года. В случае, если право собственности на объект недвижимости получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи и (или) близкого родственника этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом РФ, такой срок составит один год.

В настоящее время минимальный предельный срок владения равен пяти годам. Лишь в исключительных случаях он может быть уменьшен до трех лет. При этом у гражданина в собственности на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно быть в собственности другого жилого помещения.

Ранее сообщалось, что в России освободили от уплаты НДФЛ ряд категорий граждан, которые оформили ипотеку. Им не нужно будет платить налог с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам, пишет РЕН-ТВ.