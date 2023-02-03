Я нашел ошибку
Главные новости:
Также с курением связаны 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Главный пульмонолог региона: «Все случаи смерти от рака лёгких непосредственно связаны с курением»
В связи с неудовлетворительным дорожно-эксплуатационным состоянием автомобильной дороги с 10+100 по 19+000 км.
На участке автомобильной дороги "Тольятти-Ташелка" ограничено движение транспорта
Авторы инициативы со ссылкой на Банк России отметили, что в декабре прошлого года россияне задолжали банкам по кредитам более 26 трлн рублей.
В ГД внесли законопроект о запрете деятельности коллекторов
В Самаре за сутки заболели 68 человек, в Тольятти - 159.
Число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 353 человек
Отбору сырья в компании уделяют огромное внимание, строго придерживаясь принципа: вкус киселя должен быть узнаваем и оставаться на высшем уровне.
В Самаре производят моментальные кисели по уникальному авторскому рецепту
Пако Рабан — французский модельер, основатель собственного дома высокой моды.
Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
Мотивы трагедии пока неясны.
В Уфе отец убил двух своих сыновей и покончил с собой
По всем программам за январь Сбер выдал 53,3 тыс. ипотечных кредитов на 172 млрд рублей.
В Домклик рассказали об итогах ипотечного кредитования Сбера в январе
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.04
-0.08
EUR 76.96
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ГД внесли законопроект о запрете деятельности коллекторов

3 февраля 2023 20:31
112
Авторы инициативы со ссылкой на Банк России отметили, что в декабре прошлого года россияне задолжали банкам по кредитам более 26 трлн рублей.

В Госдуму внесен законопроект о запрете коллекторской деятельности на территории РФ, сообщается в базе данных нижней палаты парламента, пишут "Известия".

«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — говорится в документе от 3 февраля.

Авторы инициативы со ссылкой на Банк России отметили, что в декабре прошлого года россияне задолжали банкам по кредитам более 26 трлн рублей. Так, задолженность за 2022 год выросла практически на 2 трлн рублей. В настоящее время растет просроченная задолженность по потребительским кредитам, добавили авторы.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
3 февраля 2023  14:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
245
В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году
3 февраля 2023  12:47
В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году
986
Стань участником Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»!
3 февраля 2023  12:21
Стань участником Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»!
223
«Лыжня России - 2023» в Самарской области пройдет 11 февраля
3 февраля 2023  12:01
«Лыжня России - 2023» в Самарской области пройдет 11 февраля
252
Дмитрий Азаров рассказал о создании мемориала в Макеевке в память о погибших самарцах.
2 февраля 2023  16:24
Дмитрий Азаров вручил награды землякам – участникам спецоперации
535
Весь список