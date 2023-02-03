В ГД внесли законопроект о запрете деятельности коллекторов

112

В Госдуму внесен законопроект о запрете коллекторской деятельности на территории РФ, сообщается в базе данных нижней палаты парламента, пишут "Известия".

«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — говорится в документе от 3 февраля.

Авторы инициативы со ссылкой на Банк России отметили, что в декабре прошлого года россияне задолжали банкам по кредитам более 26 трлн рублей. Так, задолженность за 2022 год выросла практически на 2 трлн рублей. В настоящее время растет просроченная задолженность по потребительским кредитам, добавили авторы.