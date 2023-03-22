В фитнес-клубах России пожаловались на дефицит профессиональных инструкторов.

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К этому привел переход тренеров к онлайн-занятиям после пандемии, со ссылкой на исследование FitnessData сообщает «Коммерсантъ».

За первые месяцы 2023 года количество вакансий в сфере фитнеса выросло на 14%, а число резюме сократилось на 3%. При этом за весь 2022-й число соискателей на рынке уменьшилось на 30%, а вакансий стало больше на 19%. Как отмечает HeadHunter, сейчас в индустрии на одну позицию приходится менее двух резюме. В других сферах это соотношение равно 4,4 резюме на вакансию.

По словам руководителя FitnessData Максима Боровикова, дефицит кадров усилился из-за эмиграции части специалистов и перехода тренеров в онлайн: работая с клиентами индивидуально, они теряют мотивацию сотрудничать с клубами.