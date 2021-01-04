В Фестивале огня примет участие пиротехническая команда из Самары. 

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7 января в Санкт - Петербурге в рамках празднования Нового года и Рождества состоится «Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда». В Фестивале примет участие пиротехническая команда из г. Самары. Пиротехники создадут огненные представления, открыв классические петербургские виды и локации с новой стороны.

Смотрим шоу в онлайн формате https://m.vk.com/wall-199507773_111

Фестиваль проводится с 2018 года и уже отмечен Гран-при национальной Премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 года в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал».

