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В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко

12 апреля 2021 21:31
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Ирина Цветкова отметила, что Михаил Корниенко побывал в космосе дважды. Его налет составляет более 516 суток.

В день 60-летия первого полета человека в космос в Доме культуры «Октябрь» Главное управление МВД России по Самарской области совместно с Общественным советом при областном главке для сотрудников органов внутренних дел, ветеранов, учащихся Самарского кадетского корпуса и курсантов Лицея государственной службы и правоохранительных органов, жителей и гостей Самары организовало торжественную встречу с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко.

Встреча началась с вокально-хореографической композиции «Флаг моего государства» в исполнении коллектива «Музыкальный центр «Автоклуб».

Затем ведущая программы – председатель Самарской областной организации «Союз журналистов России», заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ирина Цветкова поздравила присутствующих с Днём космонавтики.

Ирина Цветкова отметила, что Михаил Корниенко побывал в космосе дважды. Его налет составляет более 516 суток. Он – участник двух космических полетов, в том числе участник «годовой» экспедиции.

Мало кто знает, что Герой России – наш земляк. Он родился в Сызранском районе Самарской, а в те годы Куйбышевской, области. С 1980 по 1986 годы работал в московской милиции. Но в дальнейшем связал свою с судьбу с космонавтикой.

У каждого зрителя была уникальная возможность задать свои вопросы Михаилу Борисовичу. Вопросы поступали как с микрофонов, установленных в зале, так и через записки. Гостей интересовали самые разнообразные аспекты жизни и работы космонавта: взаимоотношенийя с коллегами по станции, любимая еда в полете, подготовка к выходу в открытый космос, страшно ли работать в экстремальных условиях.

Ко взрослым присоединились также постоянные участники стримов ГУ МВД России по Самарской области – Миша и Гриша, задававшие немного наивные, детские, но трогательные вопросы Герою России.

После завершения беседы Герой России Михаил Корниенко и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов подвели итоги онлайн-викторины «Наш космос. Самара Космическая». Победителей наградили дипломами и ценными подарками. Одна из победительниц – жительница города Самары Елена Кныр на награждение пришла с сыном. Она рассказала, что повысила свой кругозор благодаря участию в викторине.

После церемонии награждения Александр Шахов от жителей всей Самарской области поздравил Корниенко и весь отряд космонавтов с Днем космонавтики и вручил ценный памятный подарок от Общественного совета  и областного главка полиции.

Творческий подарок Михаилу Борисовичу и всем зрителям со сцены подарили сотрудники органов внутренних дел, исполнив песню «Ты помни меня земля», в которой поется о Самаре, Волге и космосе. Сотрудники пресс-службы областного главка подготовили на эту песню клип. Концертный номер стал красивым праздничным финальным аккордом.

По окончании официальной части гости еще долго не отпускали Героя России, задавали вопросы и фотографировались с ним на память.

Теги: Мероприятия

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