В детских садах Самары подорожало питание

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В Самаре выросли расходы на содержание детей в учреждениях дошкольного образования. Сильнее всего подорожало питание.

— Раньше расходы на питание в детских садах составляли 151 рубль в день на ребенка. Теперь они выросли до 179 рублей. К тому же увеличились иные затраты — с 16 до 18 рублей, — указано в постановлении мэра.

Из-за этого городским властям пришлось увеличить тариф на детсады. Плата за один день присмотра и ухода за ребенком увеличится со 167 до 197 рублей. То есть в месяц будет выходить не 3340 рублей, а 3940 рублей (расчет сделан по 20 рабочим дням в месяц).

Новые расценки вступят в силу 1 октября 2022 года. Все льготы сохраняются, пишет 63.ру.