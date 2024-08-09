В День физкультурника, в Самаре ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия, посвященного Дню физкультурника, на территории города Самара с 17:00 10 августа 2024 года до 01:00 11 августа 2024 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до Волжского проспекта;

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского.

Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 16:00 10 августа 2024 года до 01:00 11 августа 2024 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Также в указанный период городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 11, 61, 261) будет следовать по скорректированным схемам.

С временными схемами организации дорожного движения, включая движение общественного транспорта, можно ознакомиться в приложениях.