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В День защиты детей Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» организовал семейный спортивно-патриотический праздник в селе Преображенка «Эхо победы в наших сердцах» совместно с историко-патриотическим музеем «Гвардейцы».

Семьи наших защитников увидели реконструкцию эпизодов боевых действий: эвакуацию раненых, работу снайперов, полосу препятствий! У каждого взрослого это вызвало гамму чувств, что говорить о детях! С полной отдачей, активно участвовали в каждом сценарии!

«Было просто непередаваемо! Очень атмосферно, увлекательно и интересно! Благодарим каждого за такой замечательный праздник», – поблагодарили защитники.