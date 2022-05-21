В день закрытия «Туриады-2022» Игорь Комаров пожелал участникам окружного проекта успехов и новых побед

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20 мая 2022 года состоялось торжественная церемония закрытия и награждения победителей Спортивно-туристского лагеря «Туриада-2022». Традиционно мероприятие проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский».

В этом году на площадке «Туриады» собрались около 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Впервые гостями «Туриады» стали иностранные спортсмены – команда из Республики Узбекистан.

С видеоприветствием к участникам Спортивно-туристского лагеря «Туриада» обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Туриада» – это не только спорт и конкуренция, это и дружба, и взаимная поддержка. Возможно, такая атмосфера и есть главная ценность «Туриады», благодаря которой в нашем округе развивается сообщество близких по духу людей, увлеченных общим делом. Главный результат этих соревнований – популяризация туризма, истории родного края, ваша дружба, которая сохранится на долгие годы, и, конечно, – ваша любовь к малой родине и к нашей большой России.

В этом году «Туриада» вышла на новый международный уровень. Уверен, что наши друзья из Республики Узбекистан провели незабываемые дни на гостеприимной саратовской земле и участие спортсменов из разных стран в Спортивно-туристском лагере ПФО в будущем станет доброй традицией.

За годы проведения лагерь стал неотъемлемым элементом календаря крупнейших спортивных мероприятий округа и основной площадкой развития спортивного туризма в ПФО. Результатом выросшего мастерства стали личные и командные победы, регулярно одерживаемые спортсменами из регионов округа в чемпионатах мира и первенствах России по спортивному туризму», – сказал Игорь Комаров.

Полпред Президента России в ПФО поблагодарил временно исполняющего обязанности Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и его команду за серьезную работу по поддержке окружного общественного проекта «Туриада» и высокий уровень организации мероприятия.

Затем участников Спортивно-туристского лагеря «Туриада-2022» поздравил врио Главы региона Роман Бусаргин, отметив важное значение окружного проекта для молодого поколения: «Четыре дня «Туриады» подарили всем хорошее настроение и новые насыщенные эмоции. Хочу выразить слова благодарности Приволжскому федеральному округу, который поддерживает этот праздник. В следующем году пройдет юбилейная «Туриада», и мы уже договорились с полпредством, что будет расширено число грантов, которые на ней можно будет выиграть. Мы постараемся собрать отзывы от участников и сделать так, чтобы «Туриада» прошла еще лучше».

В течение четырех дней участники лагеря соревновались на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство).

Одним из самых зрелищных событий заключительного дня «Туриады-2022» стала командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции на Кубок ПФО. Награды победителям вручил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Призовые места в эстафете распределились следующим образом: 3 место – команда Удмуртской Республики, 2 место – сборная Республики Татарстан, 1 место – команда Республики Марий Эл.

Спортивно-туристский зачет лагеря, в котором суммировались показанные результаты первенств ПФО на пешеходных, водных и вело-дистанциях, а также ранее проведенного первенства по лыжному туризму и туристическим походам, выиграла сборная Марий Эл, на 2 месте – сборная Республики Татарстан, на 3 месте – сборная Удмуртской Республики.

По сумме культурно-познавательных конкурсов «Туриады», в которых соревновались студенты, получающие профильное образование, связанное с организацией турбизнеса, лучший результат у представителей Кировской области, 2 место – у команды Саратовской области, 3 место – у сборной Пермского края.

В общекомандном зачете Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2022», включающем спортивные и культурно-познавательные дисциплины, 3 место заняла команда Удмуртской Республики, 2 место – сборная Саратовской области, а лучшей стала команда Пермского края.

В конкурсе разработки туристических маршрутов победу одержали ребята из Республики Мордовия. Впервые команда, победившая в этом конкурсе, получает грант в размере 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию медиатура по разработанному маршруту.

Победители и призеры «Туриады-2022» смогут принять участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму, передает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО