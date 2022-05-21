Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году на площадке «Туриады» собрались около 700 участников из всех регионов ПФО.
В день закрытия «Туриады-2022» Игорь Комаров пожелал участникам окружного проекта успехов и новых побед
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период.
В ночные часы 22-24 мая в Самарской области ожидаются заморозки
В Тольятти женщина в ходе конфликта с мужчиной нанесла повреждения его автомобилю
В Тольятти женщина в ходе конфликта с мужчиной нанесла повреждения его автомобилю
В Тольятти водитель насмерть сбил пешехода
В Тольятти водитель насмерть сбил пешехода
молодёжь Самарской области встретилась с Героем Российской Федерации Владимиром Шамановым
Молодёжь Самарской области встретилась с Героем Российской Федерации Владимиром Шамановым
На юге Казахстана из роддома эвакуировали около 100 человек после взрыва в аптеке
На юге Казахстана из роддома эвакуировали около 100 человек после взрыва в аптеке
В Тольятти столкнулись автокран, автобус и большегруз
В Тольятти столкнулись автокран, автобус и большегруз
В Самаре водитель сбил женщину и девочку, ехавших на электросамокате
В Самаре водитель сбил женщину и девочку, ехавших на электросамокате
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.89
-3.51
EUR 60.9
-4.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В день закрытия «Туриады-2022» Игорь Комаров пожелал участникам окружного проекта успехов и новых побед

21 мая 2022 14:55
58
В этом году на площадке «Туриады» собрались около 700 участников из всех регионов ПФО.

20 мая 2022 года состоялось торжественная церемония закрытия и награждения победителей Спортивно-туристского лагеря «Туриада-2022». Традиционно мероприятие проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский».

В этом году на площадке «Туриады» собрались около 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Впервые гостями «Туриады» стали иностранные спортсмены – команда из Республики Узбекистан.

С видеоприветствием к участникам Спортивно-туристского лагеря «Туриада» обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Туриада» – это не только спорт и конкуренция, это и дружба, и взаимная поддержка. Возможно, такая атмосфера и есть главная ценность «Туриады», благодаря которой в нашем округе развивается сообщество близких по духу людей, увлеченных общим делом. Главный результат этих соревнований – популяризация туризма, истории родного края, ваша дружба, которая сохранится на долгие годы, и, конечно, – ваша любовь к малой родине и к нашей большой России.

В этом году «Туриада» вышла на новый международный уровень. Уверен, что наши друзья из Республики Узбекистан провели незабываемые дни на гостеприимной саратовской земле и участие спортсменов из разных стран в Спортивно-туристском лагере ПФО в будущем станет доброй традицией.

За годы проведения лагерь стал неотъемлемым элементом календаря крупнейших спортивных мероприятий округа и основной площадкой развития спортивного туризма в ПФО. Результатом выросшего мастерства стали личные и командные победы, регулярно одерживаемые спортсменами из регионов округа в чемпионатах мира и первенствах России по спортивному туризму», – сказал Игорь Комаров.

Полпред Президента России в ПФО поблагодарил временно исполняющего обязанности Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и его команду за серьезную работу по поддержке окружного общественного проекта «Туриада» и высокий уровень организации мероприятия.

Затем участников Спортивно-туристского лагеря «Туриада-2022» поздравил врио Главы региона Роман Бусаргин, отметив важное значение окружного проекта для молодого поколения: «Четыре дня «Туриады» подарили всем хорошее настроение и новые насыщенные эмоции. Хочу выразить слова благодарности Приволжскому федеральному округу, который поддерживает этот праздник. В следующем году пройдет юбилейная «Туриада», и мы уже договорились с полпредством, что будет расширено число грантов, которые на ней можно будет выиграть. Мы постараемся собрать отзывы от участников и сделать так, чтобы «Туриада» прошла еще лучше».

В течение четырех дней участники лагеря соревновались на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство).

Одним из самых зрелищных событий заключительного дня «Туриады-2022» стала командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции на Кубок ПФО. Награды победителям вручил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Призовые места в эстафете распределились следующим образом: 3 место – команда Удмуртской Республики, 2 место – сборная Республики Татарстан, 1 место – команда Республики Марий Эл.

Спортивно-туристский зачет лагеря, в котором суммировались показанные результаты первенств ПФО на пешеходных, водных и вело-дистанциях, а также ранее проведенного первенства по лыжному туризму и туристическим походам, выиграла сборная Марий Эл, на 2 месте – сборная Республики Татарстан, на 3 месте – сборная Удмуртской Республики.

По сумме культурно-познавательных конкурсов «Туриады», в которых соревновались студенты, получающие профильное образование, связанное с организацией турбизнеса, лучший результат у представителей Кировской области, 2 место – у команды Саратовской области, 3 место – у сборной Пермского края.

В общекомандном зачете Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2022», включающем спортивные и культурно-познавательные дисциплины, 3 место заняла команда Удмуртской Республики, 2 место – сборная Саратовской области, а лучшей стала команда Пермского края.

В конкурсе разработки туристических маршрутов победу одержали ребята из Республики Мордовия. Впервые команда, победившая в этом конкурсе, получает грант в размере 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию медиатура по разработанному маршруту.

Победители и призеры «Туриады-2022» смогут принять участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму, передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022».
21 мая 2022  10:44
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»
299
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
21 мая 2022  10:27
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
238
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
549
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
20 мая 2022  10:59
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
502
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
20 мая 2022  10:44
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
581
Весь список