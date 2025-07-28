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27 июля, в День военно-морского флота, в Самаре провели митинг у памятной стелы на Аллее Соловецких юнг. В мероприятии приняли участие разные поколения моряков - ветераны военно-морского дела, учащиеся мореходного училища, участники молодёжных патриотических объединений, члены областной общественной организации ветеранов военно-морского флота, заместитель председателя правительства Самарской области Никита Зубко, глава города Самара Иван Носков.



Гости могли подписать тематические открытки со словами поддержки для военнослужащих, несущих службу вдали от дома в ходе специальной военной операции, вместе с волонтерами сплести маскировочные сети и попробовать традиционное блюдо - макароны по-флотскии. В прямой трансляции состоялось включение с главного военно-морского парада из Санкт-Петербурга с выступлением Президента России Владимира Владимировича Путина.



За активную гражданскую позицию, значительный вклад ветеранское движение и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения Почетные грамоты I, II и III степеней вручены активистам Самарского регионального отделения общероссийского общественного Движения Поддержки Флота - Владимиру Баклашу, Денису Новикову, Олег Шепилю и Дмитрию Хромову.



В память обо всех погибших моряках участники митинга возложили цветы к памятнику Соловецким юнгам. По традиции на воду с малого десантного корабля спустили венок.

Фото: администрация Самары